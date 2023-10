Cristiano Ronaldo, accidentat după ce un fan a intrat pe teren la meciul Bosnia - Portugalia

Ronaldo a reușit dubla după doar 20 de minute. Mai întâi a transformat un penalty, iar ulterior a înscris după o pasă primită de la Joao Felix și un lob peste portarul Sehic.

În minutul 39, Cristiano Ronaldo a acuzat probleme medicale. Un suporter a reușit să intre pe teren, s-a apropiat de starul portughez și a fost reținut de mai mulți stewarzi care s-au grăbit să îl evacueze.

În urma acestui incident, Ronaldo a acuzat dureri la picior, cel mai probabil fiind călcat de suporterul respectiv sau de unul dintre stewarzi. Publicația portugheză Record susține că fanul purta tricoul lui Al Nassr, echipa la care joacă în prezent CR7.

A pitch invader in Bosnia tried to hurt Ronaldo pic.twitter.com/EZw8LPDzaQ

Problemele lui Ronaldo nu au fost serioase. Portughezul a rămas pe teren, iar la finalul primei repriza a fost surprins acceptând un selfie cu un copil de mingi intrat pe gazon.

Ronaldo always has time for everybody

My humble GOAT

The best on and off the pitch. Love him ????❤️

