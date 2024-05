Cristiano Ronaldo a ieșit la atac după ce a stabilit un record absolut în Arabia Saudită: "Sper să fie corect"

În ultima etapă din competiția internă din Arabia Saudită, Al Nassr s-a impus cu scorul de 4-2 în fața celor de la Al Ittihad. Cristiano Ronaldo a reușit o dublă, ajungând la 35 de goluri marcate pentru echipa sa, în campionat.

Astfel, starul portughez a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri înscrie într-un sezon din competiția internă din Arabia Saudită.

"Eu nu urmăresc recorduri, recordurile mă urmăresc pe mine", a fost mesajul postat de jucător pe contul de Twitter.

Al Nassr are șansa să cucerească un trofeu în acest sezon. Pe 31 mai, ocupantele primelor două poziții în campionat se vor duela în finala Cupei Regelui, la Jeddah.

"Următorul nostru obiectiv este Cupa Regelui. Echipa va da totul în finală. Așteptăm și sperăm că finala va fi corectă", a declarat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo:

“We wait and hope that the final will be fair.” pic.twitter.com/c72h1JCfHs