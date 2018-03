COSMAR pentru Columbia in fata Australiei! Falcao era sa se accidenteze printre suporteri, James a fost nevoit sa implore scuze unei fane

Partida de pe Craven Cottage din Londra s-a incheiat fara gol.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

La cateva zile dupa ce a reusit o victorie mare in fata Frantei dupa ce a revenit de la 0-2, Columbia a fost tinuta in saf de Australia in meciul de la Londra. Desi a avut toate vedetele, Columbia nu a reusit sa treaca peste defensiva lui Bert van Marwijk.

James Rodriguez a trecut printr-un moment nefericit dupa ce a lovit o minge dupa ce iesise in afara terenului si a lovit un fan! James si-a cerut scuze pentru gestul sau imediat. Falcao era sa se accidenteze la o faza la care a ajuns peste panoul publicitar!