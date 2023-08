Campioana ultimelor două ediții ale turneului final se află în centrul unui scandal, în urma unui protest al majorității jucătoarelor prezente la competiție.

Înaintea startului ultimului meci din grupa E, reprezentatele Statelor Unite ale Americii nu au intonat imnul național și nici nu și-au pus mâna la piept la momentul imnului, situație care a creat indignare pe rețelele de socializare.

Alex Morgan, Julie Ertz și Lindsey Horan au fost singurele care nu au luat parte la acest gest, însă, chiar și așa, reacțiile nu au întârziat să apară.

Această acțiune de protest este începută de mai mulți ani, după ce Megan Rapinoe a refuzat să meargă la Casa Albă după succesul din 2019.

De-a lungul timpului, reprezentatele naționalei Statelor Unite au susținut anumite cauze. Înaintea turneului, Megan Rapinoe a vorbit în revista Time despre problema sportivilor transgender.

"Acum vă pasă de sportul feminin? Este un bullshit total. Arătați-mi mie o persoană transgender care are un avantaj în sport în urma situației ei. Nu se întâmplă asta", a spus americanca.

Is it too much to ask the US women's soccer team to say the national anthem? pic.twitter.com/g9RnYH12nw