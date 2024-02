Sepsi OSK a făcut deplasarea duminică seară la Capitală pentru confruntarea din etapa #25 din sezonul regulat al Superligii României, încheiată însă în dezavantajul covăsnenilor.

Bernd Storck trage o concluzie după FCSB - Sepsi: ”Asta am vrut să le facem adversarilor”

După meci, Bernd Storck a examinat maniera în care elevii săi au judecat fazele din timpul partidei și a scos în lumină faptul că Sepsi OSK încă mai are timp să se claseze pe un loc de play-off până la deznodământul sezonului regulat.

”Am jucat împotriva unei echipe care are multe puncte în plus față de noi. Am făcut un meci bun încă din primul minut. Bineînțeles, au avut și ei ocazii. Am făcut un joc bun, dar în ultima treime nu ne-am remarcat. Nu am reușit să înscriem. Am avut câteva ocazii, doar. Trebuie să înscriem!

Mă uit la echipa mea și cred că a fost maximul pe care l-am putut da. Am vrut să-i provocăm mai mult, să venim cu o ultimă centrare mai bună. E doar un punct, totuși, față de locul șase. E încă la mâna noastră și mai sunt meciuri de jucat”, a spus Bernd Storck la finalul partidei.

FCSB - Sepsi OSK 1-0

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16 al meciului, după ce l-a întins serios pe Ronald Niczuly, portarul celor de la Sepsi OSK, cu un șut elegant la colțul lung, din interiorul careului.

În urma victoriei, FCSB rămâne în vârful clasamentului cu 54 de puncte. 16 victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri și-au notat vicecampionii până în clipa de față, după 25 de etape.

De cealaltă parte, Sepsi OSK a irosit șansa de a trece pe loc de play-off și a rămas pe locul șapte cu 33 de puncte. Trupa lui Bernd Storck a dobândit nouă victorii, șase remize și 10 eșecuri până acum.