Laszlo Dioszegi, reacție directă după înfrângerea cu FCSB: "O să aibă de furcă"

Patronul de la Sepsi OSK a vorbit despre partida cu FCSB, explicând că echipa sa nu a reușit să exceleze la fructificarea ocaziilor pe care le-a avut și a oferit un verdict pentru lupta la titlu.

"Am fost timorați, ne-a fost teamă de FCSB. În repriza a doua nu am mai avut condiție fizică, nu a avut cine să bage mingea în poartă. Nu mi-a plăcut deloc repriza a doua. E o luptă aprigă, avem cinci partide în care trebuie să jucăm fotbal și să prindem play-off-ul. După ultimele meciuri, ne-ar mai trebui un atacant, pentru că nu vrea să intre mingea în poartă.



Astăzi nu m-a impresionat FCSB. Să avem noi o posesie de peste 60%, am dominat teritorial partida. FCSB o să câștige campionatul, dar la cum a jucat astăzi o să aibă de furcă cu Rapid. Rar am văzut un FCSB jucând foarte lent în repriza a doua. Nimeni nu a ieșit din lupta pentru titlu, dar cele mai în formă sunt FCSB și Rapid", a declarat Laszlo Dioszegi, după meciul de pe Arena Națională.

FCSB - Sepsi OSK s-a încheiat 1-0

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16 al meciului, după ce l-a întins serios pe Ronald Niczuly, portarul celor de la Sepsi OSK, cu un șut elegant la colțul lung, din interiorul careului.

În urma victoriei, FCSB rămâne în vârful clasamentului cu 54 de puncte. 16 victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri și-au notat vicecampionii până în clipa de față, după 25 de etape.

De cealaltă parte, Sepsi OSK a irosit șansa de a trece pe loc de play-off și a rămas pe locul șapte cu 33 de puncte. Trupa lui Bernd Storck a dobândit nouă victorii, șase remize și 10 eșecuri până acum.

Standings provided by Sofascore