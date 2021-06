"Clubul e mai rau decat imi imaginam!" Laporta, ingrozit de ce a gasit la Barcelona! Ce a spus presedintele 

Joan Laporta a fost reales in functia de presedinte al Barcelonei.

La mai bine de 100 de zile de cand a fost reales, Joan Laporta a vorbit intr-un interviu pentru La Vanguardia despre situatia pe care a gasit-o la club. Presedintele s-a aratat vizibil dezamagit de modul in care au fost gestionate lucrurile in mandatul lui Bartomeu.

"Clubul este mai rau decat ma asteptam, iar eu deja ma asteptam la o situatie complicata", a spus Laporta citat de Mundo Deportivo.

Seful catalanilor a cerut un auditoriu, iar in asteptarea rezultatului complet a dezvaluit ca "exista lucruri care trebuie explicate, si nu exclud nicio actiune. Totul trebuie explicat, pentru ca altfel am fi complici; intotdeauna apar aceiasi in contracte".

Laporta a dezvaluit ca se asteapta sa fie nevoie sa ia decizii dureroase, insa a ramas ferm pe pozitie: "Am venit cu forte proaspete, iar asta se observa. Acum suntem la conducere eu si staff-ul meu, de ceva timp nu mai conducea nimeni".

Intrebat despre plecarile unor nume importante din club precum Xavi Pascual, Guillermo Amor sau Barrufet, Laporta si-a argumentat declaratiile.

"Trebuie sa ne schimbam, sa ne modernizam. Pierdeam si nu se intampla nimic. Se intampla lucruri si se vor intampla lucruri care vor fi pentru binele Barcei. Cand spun ca am gasit clubul mai rau decat ma asteptam, este pentru ca exista unele contracte care ne conditioneaza foarte mult", a adaugat presedintele conform Mundo Deportivo.

