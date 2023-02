Mijlocaşul român a pasat decisiv pentru golul lui Habib Al Hardan (47) şi a înscris din penalty în min. 90+4, dar Al-Ain a obţinut victoria in extremis, prin golul reuşit de togolezul Kodjo Laba (90+7), după ce mai înscriseseră pentru oaspeţi Caio Canedo (21) şi Soufiane Rahimi (81).

Alex Cicaldau ???????? (CM, 1997) news, again crucial for Al Ittihad Kalba. Corner assist and penalty in the last minutes to equalise against Al Ain. That's 3 goals and 4 assists in 17 league games this season.

Still wondering what he's doing there at 25yo.pic.twitter.com/EWPqBJd3zL