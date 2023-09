Cel mai scump transfer din istoria fotbalului! Oferta pregătită de Al Ittihad

Mohamed Salah (31 de ani), starul lui Liverpool, a devenit principala țintă a lui Al Ittihad în finalul ferestrei de mercato. Saudiții au făcut până acum două oferte: 100 și 150 de milioane de lire sterline, însă ambele au fost respinse de clubul de pe Anfield.

Liverpool a transmis că Salah nu este de vânzare, însă Al Ittihad nu renunță și pregătește acum o nouă ofertă astronomică: 200 de milioane de lire sterline (aproximativ 233,5 milioane de euro) pentru a-l cumpăra pe egiptean. Informația este oferită de Daily Mail, dar și de cunoscutul jurnalist Ian Doyle.

Dacă mutarea s-ar realiza, Mohamed Salah ar deveni cel mai scump fotbalist din istorie. Recordul este deținut din 2017 de Neymar, care a fost cumpărat de Paris Saint-Germain în schimbul sumei de 222 de milioane de euro, de la FC Barcelona.

Antrenorul Jurgen Klopp a transmis în ultimele zile că nu se pune problema ca Salah să plece de la Liverpool, însă rămâne de văzut cum vor reacționa "cormoranii" după oferta îmbunătățită a lui Al Ittihad.

"Poziția noastră este aceeași, cu siguranță. Nu avem nicio îndoială. Nu putem să îl vindem pe Salah. Nu am altceva de adăugat", a declarat Klopp, astăzi.

Al Ittihad are deja o campanie de transferuri spectaculoasă. Sub comanda lui Nuno Espirito Santo au sosit în această vară Fabinho (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Jota (Celtic) și N'Golo Kante (Chelsea).

Al-Ittihad now preparing a £200m bid for Mohamed Salah. Big test for #LFC as that is a lot of money. But if £200m, why not £300m? That would be a proper poser for the Reds ????