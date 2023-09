Liverpool a primit o ofertă de 175 de milioane de euro pentru Mohamed Salah și a dat răspunsul pe loc

Al Ittihad oferise inițial 100 de milioane de lire sterline, însă Liverpool a refuzat. Saudiții au crescut propunerea la 150 de milioane de lire sterline (aproximativ 175 de milioane de euro), însă răspunsul clubului de pe Anfield a fost același.

Sky Sport scrie că Liverpool a rămas fermă pe poziție și a transmis că Salah nu este de vânzare. Totuși, nu este exclus ca Al Ittihad să facă o nouă ofertă pentru fotbalistul egiptean, având în vedere că fereastra de mercato din Arabia Saudită se încheie mai târziu, pe 20 septembrie.

De altfel, antrenorul Jurgen Klopp a transmis în ultimele zile că nu se pune problema ca Salah să plece de la Liverpool.

"Poziția noastră este aceeași, cu siguranță. Nu avem nicio îndoială. Nu putem să îl vindem pe Salah. Nu am altceva de adăugat", a declarat Klopp, astăzi.

Cumpărat în 2017, de la AS Roma, pentru 42 de milioane de euro, Salah a devenit o adevărată legendă la Liverpool. Egipteanul a marcat până în prezent 186 de goluri și se află pe locul 3 în clasamentul marcatorilor all-time ai formației engleze.

Alături de Liverpool, Salah a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor, titlul în Premier League, o Cupă, o Cupă a Ligii și Supercupa Angliei.

Liverpool have rejected an offer worth up to £150 million for Mohamed Salah from Saudi Arabian club Al Ittihad, sources have told @MarkOgden_ ???? pic.twitter.com/mrAAq8ZWUz