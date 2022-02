Ce nu s-a văzut la TV. Mesajul afișat de Barcelona și Napoli în startul meciului din Europa League

În tur, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, așadar echipa care va merge mai departe se va decide în templul lui Maradon. Zielinski a deschis scorul în minutul 29, iar Barcelona a restabilit egalitatea în minutul 59, prin Ferran Torres.

Rușii au invadat Ucraina, joi, în zorii zilei de joi, iar în acest context, fotbaliștii Barcelonei și ai lui Napoli au afișat un mesaj care îndeamnă la încetarea ostilităților.

”Stop war (Opriți războiul)”, a fost mesajul catalanilor înainte de startul meciului cu Napoli.

Napoli and Barcelona players protest Russia's attack on Ukraine ahead of kick off in their Europa League showdown... #UEL #RussiaUkraineConflict ???????? pic.twitter.com/ZT72LhVKaD