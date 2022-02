Calificare pe muchie de cuțit. Avancronică, echipe de start și ponturi pariuri pentru Napoli – FC Barcelona/Rangers – Borussia Dortmund (P)

Vrei să pariezi pe meciurile din Europa League? Verifică oferta Betano și profită de pachetul de bun venit!

Napoli, în zodia 1-1

Napoli este una dintre echipele de top din Italia, momentan fiind pe locul 3 însă având doar două puncte sub liderul AC Milan.

Așadar, în Serie A, urmează un final de sezon de foc.

Napoletanii speră ca și traseul de Europa League să continue după această seară, deși premisele nu sunt tocmai favorabile lor.

Forma celor din Napoli este medie, venind după trei remize consecutive, toate 1-1. Luni, au terminat la egalitate la Cagliari, partidă în care au jucat foarte modest, fiind în dese rânduri dominați.

Acolo este probabil să nu se fi concentrat, gândul putând să fugă inerent spre această dispută europeană.

În meciul tur din Spania, scorul a fost 1-1. Însă, acesta nu reflectă deloc realitatea din teren.

Barcelona este cea care a dominat complet întâlnirea, a avut aproape 70% posesie și a ratat niște ocazii monumentale de gol prin Ferran Torres. Dacă acesta prindea spațiul porții la măcar unul dintre șuturi, probabil că spaniolii erau mult mai relaxați astăzi.

Napoli are o sumedenie de absențe pentru această partidă. Lipsesc Hirving Lozano, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Andre Zambo Anguissa și Lorenzo Insigne.

Echipa de start probabilă a celor de la Napoli : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Jesus; Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Mertens; Osimhen

Barcelona, formă de top

Barcelona is back! Chiar dacă trupa lui Xavi încă mai are lacune, fiind mult sub “era Messi”, cei mai negri nori par că s-au îndepărtat.

Mai mult, viitorul pare la fel de luminos ca și trecutul.

În ultima vreme, jocul catalanilor a fost excelent, trecând 4-2 de Atletico Madrid sau 4-1 de Valencia, în acest weekend.

Transferurile din iarnă confirmă, în special Adama Traore și Aubameyang, Pierre venind după un hattrick pe Mestalla.

Ferran Torres este și el o adiție importantă, deși după ratările inefabile din tur, este greu de lăudat.

În aceste condiții, moralul spaniolilor ar trebui să fie la cote maxime.

În meciul tur nu au reușit să se impună, însă au dominat foarte clar, în special pe final. Au ratat mult, însă dacă acum vor fi mai pragmatici, au prima șansă la calificare.

Lipsesc Sergi Roberto, Umtiti și Ansu Fati.

Echipa de start probabilă a celor de la FC Barcelona : Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Traore, Aubameyang, Torres

Pariul va merge astfel pe ideea unui meci controlat de oaspeți. Stadionul “Diego Armando Maradona” este un contra-argument, deoarece presiunea publicului va fi imensă, iar tinerii catalani pot să fie intimidați.

Totuși, “Barcelona se califică” are o cotă foarte atractivă, de 1.85, care, dacă ne raportăm la meciul tur, are șanse bune de reușită.

P.S. golurile în deplasare nu mai contează în cupele europene, așadar în caz de egalitate avem prelungiri.

Rangers – Dortmund, surpriză în formă continuată?

Glasgow Rangers a produs surpriza turului, câștigând cu scorul de 4-2 în deplasarea de la Dortmund. Astfel, scoțienii au devenit favoriți la calificare, deși aceasta încă se joacă.

Rangers are în general probleme defensive, asta văzându-se și în weekend, când au remizat 1-1 la Dundee.

Dacă ne raportăm la meciul tur, vedem un pragmatism de admirat al celor din Glasgow, care au marcat 4 goluri din 5 șuturi.

Defensiva a fost mai exactă decât de obicei, însă chiar și așa au primit 2 goluri, în condițiile în care Haaland nu a putut să evolueze.

Echipa de start probabilă a celor de la Rangers : McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Lundstram, Jack, Aribo; Arfield, Morelos, Kent

Borussia Dortmund vine cu un plan clar: să marcheze cât de mult se poate. O victorie 2-0 poate să le aducă o calificare în cazul potențialelor prelungiri, însă mai sigur pentru ei ar fi să înscrie 3+ goluri.

Ușor de zis, probabil greu de făcut.

Totuși, Dortmund are o efervescență ofensivă rar întâlnită în Europa.

În Bundesliga, vin după 6-0 cu Borussia M’gladbach, rezultat care ar trebui să le ridice moralul înaintea acestui retur.

Akanji lipsește, în timp ce Haaland rămâne incert.

Echipa de start probabilă a celor de la Borussia Dortmund : Kobel; Can, Hummels, Pongracic; Hazard, Bellingham, Dahoud, Guerreiro; Brandt, Reus; Malen

Ținând cont de dinamică, pariul zilei merge pe un meci spectaculos și pe pronosticul “peste 2.5 goluri”. Dortmund trebuie să marcheze minim 2 goluri pentru a spera la calificare, în timp ce Rangers va încerca să profite de ocaziile ivite inerent.

Alte pronosticuri din fotbal pentru Europa League: Betis Sevilla este una dintre cele mai bune echipe din Europa, iar în meciul tur cu Zenit s-a impus 3-2. Calificarea nu este jucată, însă cred că Betis se va impune și în retur. Cota pentru victoria gazdelor este excelentă, 2.00.

Lazio – Porto pare unul dintre meciurile foarte echilibrate, în care se poate întâmpla orice. În tur, portughezii s-au impus 2-1, fiind destul de eficienți în fața porții. Gol marcat Porto are o cotă de 1.40, care poate să fie jucată într-un combo.

