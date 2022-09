Atenție, FCSB! Anderlecht a dat o super lovitură: a transferat un jucător cu peste 300 de meciuri la Tottenham 

Anderlecht a fost repartizată în Grupa B din UEFA Conference League, alături de West Ham, FCSB și Silkeborg. Iar pentru a fi siguri de un parcurs european lung, belgienii s-au întărit serios în această campanie de achiziții.

După ce l-a transferat pe Amadou Diawara (25 de ani) de la AS Roma pentru 1,5 milioane de euro, cât a plătit și FCSB pentru Andrea Compagno (26 ani), Anderlecht a mai bifat o achiziție sonoră. Conform jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano, Jan Vertonghen (35 ani) s-a înțeles cu gruparea pregătită de Felice Mazzu (56 ani).

„Anderlecht e pregătită să semneze cu Jan Vertonghen. Au bătut palma, iar înțelegerea se va finaliza”, a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

