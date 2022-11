Pentru Italia este a doua ediție consecutivă a Cupei Mondiale pe care o ratează, după cea din 2018, situație cu care Squadra Azzurra nu s-a mai confruntat niciodată în istorie.

În pauza competițională datorată debutului turneului final, campioana europeană a jucat un meci amical cu Austria, pe care l-a pierdut, scor 2-0.

Golurile au fost marcate pe Xaver Schlager (minutul 6) și de David Alaba (minutul 35), după o torpilă de la 35 m.

Alaba scored this GOLAZO against Italy, Austria won 2-0 in this international friendly.

