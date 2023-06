Ce este și cât costă "Ursu", noul brand lansat de Cristiano Ronaldo

Portughezul a anunțat, în cadrul unei conferințe pe care a organizat-o cu scopul promovării noului său brand, că „Unul din visurile mele devine realitate: să vă ofer o băutură care se trage din esența vieții și care a avut un rol important în conturarea a ceea ce reprezint astăzi. Vă prezint URSU, o apă antioxidantă și alcalină”

Prezentarea oficială a apei care își are originea în Spania a avut loc miercuri, chiar în incinta hotelului său din Madrid. Mii de oameni s-au adunat în fața clădirii deținute de miliardar, în speranța că îl vor putea vedea pe superstarul lui Al-Nassr, care transmitea live lansarea brandului său.

Cunoscut pentru vehemența cu care promovează apa, Ronaldo a intrat în această afacere după ce, în urmă cu doi ani, un videoclip cu fotbalistul portughez a devenit viral pe rețelele de socializare. În acele imagini filmate în timpul unui interviu, Cristiano a ridicat o sticlă cu apă după ce a dat la o parte una de suc.

Chiar dacă prosperă în afaceri, portughezul nu trece printr-o perioadă bună în cariera sa fotbalistică.

Ronaldo a încheiat cel mai slab sezon al său din ultimii 17 ani și Al-Nassr a terminat campionatul pe poziția secundă, la 5 puncte în spatele liderului Al lttihad, formația la care s-a transferat Karim Benzema.

În acest sezon, atacantul a marcat 14 goluri și a oferit 2 pase decisive în cele 16 meciuri pe care le-a jucat în tricoul saudiților.

Cristiano mai are contract cu arabii până în vara lui 2025.

