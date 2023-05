Meritele sale au fost recunoscute şi prin intermediul premiului pentru cea mai bună echipă a anului, acordat naţionalei Argentinei, care a cucerit titlul de campioană mondială în decembrie, în Qatar.

Căpitanul naţionalei Argentinei a asistat la ceremonia premiilor Oscar din sport, cum sunt considerate premiile Laureus, alături de soţia sa Antonela.

Ce au discutat Robert Lewandowski și Lionel Messi



Înaintea galei, cei doi fotbaliști au schimbat câteva cuvinte, împreună cu soția starului argentinian, despre viața în Barcelona. Lionel Messi l-a întrebat cum s-a adaptat familia sa în orașul iberic, iar Antonela Roccuzzo a făcut o remarcă pe care fanii catalani au apreciat-o, spunând că "băieții lor iubesc Barcelona".

???? Messi para Lewandowski: “Está tudo bem no Barcelona?” ????️ Lewandowski: “Sim, tudo bem” Antonella: “Eles (Lewy e sua esposa)

estão apaixonados pela cidade” Messi: “Você mora em Castelldefels (onde é a casa de Leo)?”pic.twitter.com/gtUmPTTlty — Culés News Br (@Culernews) May 8, 2023

FC Barcelona, situație delicată din punct de vedere financiar



Este bine cunoscut faptul că Barcelona trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar, și chiar dacă Lionel Messi ar urma să vină liber de contract, conducerea tot ar fi nevoită să elibereze o sumă importantă din bugetul clubului.

În plus, în următoarele două sezoane, FC Barcelona ar urma să primească o lovitură la nivel financiar din cauza renovării stadionului Camp Nou. Echipa se va muta pe Stadionul Olimpic din Barcelona, care are o capacitate de aproximativ 55.000 de locuri, mult sub cea a giganticului Camp Nou (peste 99.000). Astfel, clubul va pierde o sumă importantă din vânzarea de bilete.