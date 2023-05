Leo Messi pune o singură condiție pentru a semna cu Al-Hilal! Barcelona e implicată direct

Zvonurile potrivit cărora sud-americanul ar fi în vizorul formației arabe au apărut încă din iarnă. Messi ar fi ademenit în Arabia Saudită cu un salariu fabulos, de 400 de milioane de euro pe an. Dacă ar accepta, atunci argentinianul ar fi cel mai bine plătit jucător de fotbal din lume.

Doar că salariul fabulos nu-l convinge pe Messi în totalite să accepte oferta lui Al-Hilal. Prioritatea campionului mondial este întoarcerea la Barcelona, clubul alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.

Potrivit jurnalistului Pablo Gravellone, Messi ar fi dispus să accepte oferta celor de la Al-Hilal doar în cazul în care transferul la Barcelona ar deveni imposibil.

Messi, recent revenit la antrenamentele lui PSG după ce a fost suspendat, a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai parizienilor în acest sezon, reușind să marcheze 20 de goluri în 37 de partide, cifră la care se adaugă și 19 pase decisive.

???? Leo Messi will play for Al-Hilal ONLY if his return to Barcelona is impossible. ????????

(Source: @gravep) pic.twitter.com/8ObHJxQaUk