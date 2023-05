Surpriză uriașă! Leo Messi și-a dat acordul: unde se transferă din sezonul următor

Leo Messi (35 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu PSG și, chiar dacă lucrurile păreau să se fi rezolvat între cele două părți, se pare că argentinianul nu va continua la Paris.

Potrivit El Chiringuito TV, Messi și-a dat acordul pentru un transfer în Arabia Saudită, la Al-Hilal! Vestea vine în contextul în care starul sud-american era așteptat la Barcelona, clubul alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.

Și asta nu e tot! Sursa citată mai menționează faptul că Messi va juca la Al-Hilal alături de alți doi foști colegi de la FC Barcelona, Sergio Busquets și Jordi Alba.

???? Leo Messi has given his AGREEMENT to Al-Hilal! ????

The Argentine is expected to be joined at the Saudi Arabian club by Sergio Busquets and Jordi Alba. ????????

(Source: @elchiringuitotv) pic.twitter.com/egkbVnvPwa