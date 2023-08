Ce anunț! Cosmin Olăroiu e în centrul atenției, presa internațională vuiește

Acum, antrenorul a reușit să își asigure încă un trofeu în Emiratele Arabe Unite, din perspectivă individuală.

Olăroiu a fost desemnat, pentru a patra oară, antrenorul sezonului în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. Distincția a fost oferită pentru performanțele din stagiunea trecută, deși echipa pe care o pregătește, Al Sharjah, nu a reușit să se impună în campionat, să ia titlul. Însă, Olăroiu rămâne un antrenor apreciat în zona arabă, unde prima dată a ajuns în 2007, când semna cu Al Hilal.

”Toată lumea a muncit din greu să ne atingem obiectivele în acest sezon, încercăm să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga trofee. Am jucat bine, nu depindem de un jucător sau doi. Am câștigat acest trofeu în seara aceasta, chiar dacă am avut mulți jucători absenți.

Speram să câștigăm patru trofee în acest sezon, dar nu am reușit să ne impunem în campionat”, afirma Cosmin Olăroiu la finalul stagiunii trecute, pentru ca acum să afle că a fost ales, din nou, antrenorul sezonului în Emiratele Arabe Unite.

Cosmin Olăroiu, antrenorul sezonului în Emiratele Arabe Unite

Cosmin Olăroiu este sub contract cu Sharjah FC încă din noiembrie 2021, iar înțelegerea semnată relativ recent, de prelungire, este scadentă în vara lui 2025. Până în acest moment, antrenorul român a condus echipa în 68 de partide, a câștigat 38 de dueluri, a bifat 17 remize și a pierdut de 13 ori. Golaverajul clubului Sharjah FC sub comanda lui Olăroiu este de 131 de goluri marcate și numai 75 primite.

”Cosmin Olăroiu a câștigat titlul de antrenorul sezonului”, a notat Liga Profesionistă de Fotbal din Emiratele Arabe Unite.

”Antrenorul echipei Sharjah FC, Cosmin Olăroiu, a câștigat titlul de cel mai bun principal al sezonului pentru a patra oară”, a notat publicația Khaleej Times.

Olăroiu a preluat, după cum spuneam, echipa din Sharjah în noiembrie 2021, cucerind mai multe trofee, Cupa Preşedintelui (2022, 2023), Cupa Ligii UAE (2023) şi Supercupa UAE (2022).

Cosmin Olăroiu a semnat în iunie 2023 pe încă doi ani cu Sharjah FC, astfel că în sezonul viitor în UAE Pro League vor activa trei antrenori români, Olăroiu, Daniel Isăilă (Baniyas SC) şi Mirel Rădoi (Al Bataeh).

Antrenorul a câștigat zeci trofee în cariera sa, în țară, în Arabia Saudită, în China, în Qatar și în Emiratele Arabe Unite, însă nu a fost niciodată selecționerul echipei naționale de fotbal a României.

Cosmin Olăroiu a vorbit despre preluarea naționalei

Cosmin Olăroiu a vorbit deschis despre șansele de a prelua reprezentativa care în acest moment e dirijată de Edward Iordănescu. Tehnicianul a remarcat faptul că a fost odată pe cale să preia naționala, însă situația de la club nu i-a permis acest lucru.

”Experienţa mea de selecţioner este mult mai mică decât cea de antrenor de zi cu zi. Pentru că, mai ales aici, e puţin diferit. E un proces de învăţare. Munca asta de zi cu zi aduce la un progres, la echipa naţională ai trei zile. Deci tu trebuie să iei nişte jucători care să corespundă cu ideea pe care o ai şi să-i pui să joace.

N-aș avea niciodată nicio problemă să fac lucru ăsta, însă, de exemplu, cineva cunoscut de la noi mă critica pentru că nu m-am dus la echipa națională. Dar cum poți să te duci?! Poți să te prezinți acolo și să zici: 'Am venit și eu, pot să antrenez?'.

Trebuie să te cheme cineva ca să te duci, nu? Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta (n.r. în ultima perioadă). Era foarte greu pentru mine să vin după după Mirel, aproape imposibil, însă au fost dăți când, într-adevăr, au venit (n.r. - pentru a-l oferta), dar eram antrenor la o echipă de club care nu... (n.r. nu-ți permitea să faci pasul ăsta)”.

Eu las o ușă deschisă oriunde sunt chemat și mi se dă posibilitatea să lucrez. Până la urmă, noi, ca antrenori, trebuie să apreciem faptul că cineva ne cheamă și ne dă posibilitatea să lucrăm”, a spus Cosmin Olăroiu.