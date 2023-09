Inter Miami a găsit o modalitatea ingenioasă de a vinde mai multe tricouri cu Lionel Messi

Câștigătorul de șapte ori al Balonului de Aur a făcut pasul spre fotbalul din Statele Unite în timpul verii, după ce a ajuns la finalul contractului său cu Paris Saint-Germain, iar această mutarea a avut impact imediat în America, mai ales în ceea ce privește vânzarea de bilete la meciurile lui Inter Miami.

Strâlucitor pe teren, argentinianul este cu adevărat legendar și în afara acestuia. Inter Miami a vândut în cantități mari ale echipamentului de „acasă”, roz, pentru sezonul 2023-24, dar a fost dificil să genereze interes pentru tricourile din campaniile anterioare, pe care le avea încă în stoc, potrivit goal.com.

În acest context, echipa din MLS a găsit o modalitate de a rezolva această problemă, punând la vânzare în magazinul oficial echipamentul alb de „acasă” din 2020, cu "Messi 10" pe spate, în ciuda faptului că acest kit a fost lansat cu trei ani, când Messi era încă departe de Florida.

???? Clever from Inter Miami:

Leo Messi never wore (nor will he ever) team’s first white home jersey from 2020, but that is not stopping the organization from putting his name on the remaining leftovers to help drive sales in absence of sold-out pink ones.#InterMiamiCF #Messi???? pic.twitter.com/JtHuRrbhGd