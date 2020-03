BREAKING NEWS! UEFA a anuntat oficial AMANAREA finalelor Champions League si Europa League! 

UEFA a anuntat astazi printr-un comunicat oficial ca au amanat finalele Champions League, Europa League, dar si cea de Champions League Feminin, care urmau sa se dispute in luna mai.

"Nu am luat inca o decizie cu noile dati la care se vor juca. Grupul de lucru stabilit saptamana trecuta in urma conferintei telefonice condusa de presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, va analiza optiunile disponibile. Se lucreaza deja la examinarea calendarului. Vom anunta curand datele", au scris cei de la UEFA in comunicatul oficial.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.