BREAKING NEWS: Meciul Norvegiei a fost ANULAT pentru un singur caz de COVID! Anunt incredibil cu cateva ore inaintea partidei

Amicalul Norvegia - Israel NU se mai joaca astazi, asa cum fusese programat.

Desi ieri primisera OK-ul, in aceasta dimineata lucrurile s-au schimbat radical. Pentru un singur caz de COVID, meciul nu se mai disputa! Un jucator israelian a fost testat pozitiv. Dupa sosirea rezultatului, fotbalistul a fost plasat in izolare, la fel si cei cu care luase cina luni seara. Partida a fost anulata in urma unui mesaj primit din partea Directoratului de Sanatate din Norvegia. Conform autoritatilor, riscul de infectare printre jucatori era major, acesta fiind motivul care a dus la anularea partidei.



Norvegia primeste astfel zile libere inaintea partidei cu Romania, care va avea loc duminica, de la 21:45, pe National Arena, in Nations League.

