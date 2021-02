BREAKING NEWS | BOMBA: Patronul s-a infuriat si a spus adio, clubul se poate desfiinta in orice clipa! BOMBA intr-un caz identic cu cel de la Steaua

Patronul lui TSKA Sofia a luat o decizie radicala in ceea ce priveste clubul!

Presa din Bulgaria anunta ca Grisha Ganchev, patronul lui TSKA Sofia, impreuna cu partenerul sau de afaceri, Julian Indjov, au decis sa plece de la club dupa un scandal monstru in care au fost implicati fanii!

Sportal.bg scrie ca Ganchev a declarat pentru Topsport ca el si partenerul sau isi vor opri activitatile din cadrul clubului, dupa ce fanii au criticat deciziile conducerii isi au venit cu intrebari acide la adresa lor.

Scandalul a pornit de la decizia conducerii de a-l vinde pe Ali Sowe la Rostov, in schimbul sumei de 4 milioane de euro, plus 15% procent din urmatorul transfer al atacantului adus de la Chievo Verona. Sowe a fost unul dintre jucatorii de baza ai lui TSKA Sofia, motiv pentru care fanii s-au infuriat.

Acestia au emis un comunicat prin care au criticat strategia de transferuri a clubului, care a vandut jucatori importanti in vara, iar reactia fanilor l-a enervat pe patron, care vrea sa renunte la finantare.

Cazul TSKA este asemanator cu razboiul dintre CSA Steaua si FCSB. Echipa istorica a armatei, TSKA, si-a 'impartit' identitatea in doua, dupa ce clubul a intrat in faliment in 2016 din cauza unei datorii de 13 milioane de euro. Astfel, o alta echipa a pornit de la zero, din Liga 4.

In Bulgaria se dueleaza astfel TSKA Sofia si TSKA 1948