Batalia din campionatele importante! Cine sunt favoritele

Se dau lupte interesante in toate cele 5 campionate importante din Europa.

In acest an parca mai mult decat in anii trecuti vedem cum in toate campionatele tari din Europa se dau lupte interesante pentru titlu.

In Franta PSG este lider, dar Marseille sta la panda. Pare un an bun pentru formatia lui Payet.

In Spania este duelul clasic dintre Real si Barcelona, doar ca niciuna dintre combatante nu s-au desprins momentan.

Atletico pare iesita din cursa, dar o "remontada" in stilul lui Cholo Simeone nu este exclusa niciodata din calcul.

In Germania avem un duel atipic. Bayern, Gladbach si Leipzig sunt in frunte, iar din spate vine Dortmund, dar jocul formatiei lui Favre lasa de dorit.

In Serie A Juventus nu mai este atat de sigura de titlu in acest an. Inter arata total schimbata cu Antonio Conte pe banca si o nuca tare in drumul lui Juve spre un nou titlu.

Liverpool vrea sa scrie istorie in Premier League, dar Brandon Rodgers si Guardiola nu se lasa mai prejos si vin tare din spate.

Cei de la metaratings au dat favoritele: Liverpool in Anglia, Barcelona in Spania, PSG in Franta, Juventus in Italia si Bayern in Germania.

Ramane de vazut daca vom avea parte de surprize.