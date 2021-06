Asa ceva nu poti face nici pe playstation! Fotbalistul "minune" al lui Real Madrid, gol dupa ce a trimis mingea printre picioarele a 4 adversari

Tanarul japonez a reusit unul dintre cele mai frumoase goluri are carirei sale.

Considerat ca fiind unul dintre cei mai buni tineri jucatori asiatici din lume, Takefusa Kubo nu a reusit sa impresioneze in sezonul trecut de La Liga, unde a evoluat pentru Villareal, in prima parte a stagiunii, iar dupa pentru Getafe, unde a inceput sa creasca in minute si prestatii.

Totusi, la nationala olimpica Japoniei lucrurile se prezinta altfel, fiind un titular incontestabil datorita talentului pe care il are, iar Kubo livreaza goluri care uimesc in zona asiatica, fiind comparat deseori cu Leo Messi, superstarul Argentinei.

La ultima partida jucata de Japonia U23, in compania Jamaicai, Kubo a luat o actiune individuala din partea dreapta, dupa care a intrat in interior cu mingea, sutand la poarta si marcand. Totusi, partea exceptionala este data de faptul ca balonul a trecut printre picioarele a 3 fundasi, dupa care si portarul a fost derutat si a incasat golul trecandu-i mingea tot printre picioare.

Japan's Takefusa Kubo just scored by nutmegging FOUR players at once! ???? pic.twitter.com/jmi78JadTG — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 24, 2021