Probleme la Real Madrid dupa plecarea lui Sergio Ramos. Situatia dificila prin care trece clubul: nu s-a mai intamplat asta de 10 ani 

Dupa plecarea lui Sergio Ramos, pentru echipa din Madrid a aparut o noua problema, aceea a viitorului capitan.

Real Madrid si-a pierdut liderul spiritual dupa aproape o decada. Pe langa rolul important pe care l-a avut in teren, Sergio Ramos a fost si un lider in vestiar, in jurul caruia s-au construit cele mai importante performante din ultimii zece ani.

Anuntul plecarii sale a adus o problema in plus pentru madrileni, gasirea unui nou capitan care sa se aproprie de forta de care a dat dovada fundasul iberic.

Potrivit as.com, Casemiro si Carvajal par sa se afle in pole position pentru a prelua banderola de capitan, insa si Luka Modric are toate atuurile pentru o astfel de responsabilitate, fiind unul dintre cei mai respectati jucatori de la Real Madrid.