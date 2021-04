Armenia are selectioner, staff si director tehnic spanioli. Cine sunt oamenii care au reinventat nationala caucaziana

Romania a fost invinsa de Armenia, scor 2-3, adversara "tricolorilor" ocupand acum primul loc in grupa de calificare la CM 2022.

Selectionerul Joaquin Caparros (65 de ani) este un antrenor cu experienta de 40 de ani in fotbal si cu peste 500 de meciuri in prima liga spaniola, antrenand, de-a lungul carierei, echipe puternice, precum Sevilla, Villarreal, Deportivo La Coruna, Athletic Bilbao, Mallorca, Levante, Huelva, Granada sau Osasuna. Practic, Caparros antreneaza din 1981, anul in care s-a nascut Mirel Radoi, selectionerul Romaniei. In martie 2020, a preluat nationala Armeniei, cu un contract valabil pana in noiembrie 2021. In ultimul an, ibericul a condus echipa spre castigarea Grupei 2 din esalonul al treilea al Nations League, din care au mai facut parte Macedonia de Nord, Georgia si Estonia, obtinand promovarea in divizia superioara, in care se gaseste si Romania. Ulterior, a obtinut noua puncte din trei meciuri in debutul preliminariilor Cupei Mondiale 2022, invingand Liechtenstein (1-0), Islanda (2-0) si Romania (3-2), fara vedetele Henrikh Mkhitaryan (AS Roma), Arshak Koryan (Khimki) si Aras Ozbiliz (Pyunik, ex- Ajax, Spartak Moscova, Besiktas).

Numirea lui Caparros a fost gandita de Gines Melendez (70 ani), faimosul antrenor spaniol, care a devenit director tehnic al Federatiei Armene de Fotbal, in decembrie 2018, o functie asemanatoare cu cea ocupata de Mihai Stoichita in cadrul FRF. Un reputat antrenor de juniori, care a activat la academia lui Albacete, timp de peste 20 de ani, el a antrenat Spania U20 (2003, 2007), Spania U19 (2004-2012), Spania U17 (2003-2011), Spania U16 (2002-2003) si a fost director tehnic al reprezentativei de seniori a Spaniei (2011-2018). Tehnicianul a castigat titlul european la U19 (Euro 2004, Euro 2006, Euro 2007 si Euro 2011) si U17 (Euro 2007 si Euro 2008) si a iesit vicecampion la U17 (Euro 2003, Euro 2004, Euro 2010, CM 2003 si CM 2007), plus vicecampion mondial la U20 (2003). Melendez este instructor UEFA pentru antrenori din 2008 si instructor FIFA din 2011. La echipele de juniori i-a antrenat pe Xavi, Iniesta, Casillas, Villa, Fabregas, Mata, Pique, Isco, Thiago Alcantara, Carvajal sau Morata.

Cei doi sunt insotiti in aventura din Armenia de Luciano Martin (antrenor secund), Javier Minano (preparator fizic / fost la Real Madrid, Besiktas, Santander si nationala Coreei de Sud), Pablo Llanes (fizioterapeut si medic osteopat, fost la Real Madrid si nationala de handbal a Spaniei), Antonio Flores (scouter seniori, selectioner Armenia U21) si Ruben Lezcano (scouter seniori, selectioner Armenia U17). Proiectul de a aduce oameni importanti din Spania pentru a creste nivelul fotbalului armean a fost urmat unitar de ultimii doi presedinti ai Federatiei Armene de Fotbal. Artur Vanetsyan (septembrie 2018-decembrie 2019) a fost cel care l-a ofertat pe Melendez, in decembrie 2018, dupa ce spaniolul a tinut la Erevan un workshop destinat antrenorilor din aceasta tara, si Armen Melikbekyan (decembrie 2019-prezent) a continuat strategia benefica a predecesorului sau.