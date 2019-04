Arbitrul i-a dat mai intai ROSU, apoi galben! Reactia de milioane a colegului lui Stanciu: ce s-a intamplat de fapt | VIDEO

Nicolae Stanciu a marcat golul 2 al celor de la Al Ahli la capatul unei faze care i-a innebunit pe comentatorii arabi. Stanciu a fost schimbat in minutul 79, insa era pe teren in momentul in care arbitrul partidei a oferit un moment de cascadorii rasului.

Centralul Gassama a incurcat buzunarele cu cartonase si i-a aratat unuia dintre colegii lui Stanciu direct cartonasul rosu! Si-a dat seama imediat de eroare si a scos rapid cartonasul galben. Uluit in prima faza de decizia arbitrului, colegul lui Stanciu a ramas masca in momentul in care a vazut culoarea cartonasului, dar apoi i-a zambit arbitrului si i-a facut semnul "OK!" aratand ca intelege ca a fost o simpla eroare de coordonare.