Ar fi trebuit sa stea in carantina? Olaroiu a fost la Derby de Romania, desi venea din China, epicentrul Covid - 19

Cosmin Olaroiu, antrenor lui Jiangsu Suning, a fost invitat de onoare la partida FCSB - Dinamo, desi venea din China, unde epidemia de coronavirus facea prapad.

Autoritatile romane s-au dezmeticit greu din amorteala si au reactionat cu intarziere pentru apararea populatiei impotriva epidemiei de coronavirus. Cel mai bun exemplu vine din lumea fotbalului. Vizita in Romania a lui Cosmin Olaroiu, singurul antrenor roman care activeaza in Chinese Super League, a trecut complet pe sub radarul autoritatilor medicale romanesti, desi venea din China, epicentrul epidemiei de coronavirus, iar in Europa deja aparusera primele cazuri de coronavirus.

Jiangsu Suning FC a disputat ultimul meci al editiei precente de campionat pe 1 decembrie 2019, pe teren propriu, contra lui Tianjin Tianhai, scor 2-0. Ulterior, antrenorul a mai stat o scurta perioada in China, a vazut meciul de box dintre Joshua si Ruiz in Arabia Saudita (7 decembrie), apoi s-a intors in Europa, urmarind meciul amical caritabil dintre Legendele Spaniei si Legendele Restului Lumii, disputat pe Wanda Metropolitano din Madrid, iar la jumatatea lunii ianuarie si-a dus echipa in cantonament in Dubai si a mers in Danemarca, pentru amicalul cu Midtjilland (9 februarie). Pe 17 februarie, Olaroiu a venit in Romania pentru a urmari partida dintre FCSB si Dinamo, unde a mers linistit printre spectatorii de pe Arena Nationala, a stat in loja, si-a facut poze, a dat autografe si a acordat interviuri jurnalistilor stransi ciorchine in jurul sau, fara masca medicala, fara vreo masura vizibila de protectie si, cel mai probabil, fara sa fi fost testat pentru Covid - 19. Acum echipa se afla tot in Dubai si se va intoarce in China pe 20 martie.

Pana la terminarea campionatului de fotbal din China, primele cazuri de coronavirus deja fusesera inregistrate, autoritatile chineze acuzand ca delegatia SUA, care a participat la Military World Games 2019 (18-27 octombrie) la Wuhan, a adus virusul in tara, in timp ce oficialii americani spun ca chinezii au incercat sa musamalizeze initial problema, iar primul caz a fost oficial inregistrat la Wuhan, abia pe 17 noiembrie. Pana pe 17 februarie, data la care s-a disputat Derby de Romania, in China se inregistrasera deja 1.770 de decese si 70.548 de imbolnaviri cu coronavirus, Campionatele Mondiale de Atletism in Sala, care trebuiau sa se desfasoare la Nanjing, fusesera anulate, iar autoritatile se aflau in stare de alerta si multi locuitorii erau consemnati la domiciliu.

Jiangsu Suning joaca in Nanjing, distanta dintre acest oras si Wuhan fiind de 450 km. Provinciile Hubei si Jiangsu se gasesc in Estul Chinei si au intre ele doar Anhui, cu orasul Hebei si el greu incercat de coronavirus. Oficialii World Health Organization si Columbia University Mailman School of Public Health au declarat ca peste 80% din imbolnavirile din Wuhan nu pot fi documentate si s-ar datora, cel mai probabil, unei „explozii” de cazuri in care purtatorii virusului au avut simptome usoare, asemanatoare unei simple raceli, sau nu au avut deloc, deplasandu-se in oras si in afara lui prin gari si aeroporturi.

Cosmin Olaroiu antreneaza Jiangsu Suning din martie 2018, cand a preluat echipa de la Fabio Capello, si a terminat sezonul trecut pe locul 4. In total, in 63 de partide oficiale cu Olaroiu pe banca, Jiangsu Suning a obtinut 30 de victorii, 18 remize si 15 infrangeri. La echipa sunt legitimati Alex Teixeira, Joao Miranda, Eder, Ivan Santini si Mubarak Wakaso. Noua editie de campionat trebuia sa se reia pe 22 februarie, dar meciurile au fost amanate, Federatia Chineza anuntand ca noul termen de reluare a competitiei este 18 aprilie.