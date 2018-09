Ar fi mutarea iernii in Europa! Ibrahimovic a recunoscut oficial: "Am primit o oferta, sunt tentat sa ma intorc!"

Zlatan Ibrahimovic ar putea reveni in Europa.

Plecat in Statele Unite ale Americii la LA Galaxy in luna martie a acestui an, Ibrahimovic nu exclude posibilitatea revenirii in fotbalul european. Ibra a declarat ca a primit o oferta de la clubul care l-a lansat si se gandeste serios sa isi incheie cariera la Malmo.



"Am primit o oferta de la Malmo, vor sa ma intorc acasa si sa-mi termin cariera acolo. Nu inchid nicio usa, imi este dor de ei", a declarat Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic a jucat la juniorii lui Malmo si la echipa de seniori in perioada 1999-2001. A urmat apoi transferul la Ajax, iar de aici cariera lui a explodat. A mai jucat la Juventus, Inter, Barcelona, PSG si Manchester United inainte de a pleca in Major League Soccer la LA Galaxy.