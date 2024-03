Fred a reușit dubla în prima repriză (minutele 13 și 45+3), dar gazdele au restabilit egalitatea în actul secund, prin Bardhi (minutul 63) și Trezeguet (minutul 78). Batshuayi a înscris golul decisiv în minutul 87,

lucru ce a stârnit o adevărată furie în fanii celor de la Fenerbahce. Aceștia au început să arunce cu obiecte din tribune și nu a mai durat mult până când ultrașii lui Trabzonspor au pătruns pe gazon și au pornit o răfuială cu forțele de ordine.

Evenimentele au degenerat și au fost atacați și o parte dintre jucătorii lui Fenerbahce, care, cu greu, au reușit să se retragă la vestiare.

La scurt timp după evenimentele petrecute pe teren, președintele clubului Fenerbahce, Burak Kizilhan, a vorbit despre scenele regretabile și a avut un mesaj pentru fanii echipei sale.

Acesta a dezvăluit că a fost demarată o anchetă a poliției în legătură cu incidentele produse de fanii echipei adverse și a anunțat că se află în permanentă comunicare cu oficialii clubului Trabzonspor.

Crazy scenes in Turkey last night as Trabzonspor fans stormed the pitch to confront Fenerbahce players pic.twitter.com/c8r3LIkq84