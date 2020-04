Antrenorul lui Ajax, furios dupa ce sezonul a fost anulat! Erik ten Hag: "In Germania se poate, la noi nu"

Federatia Olandeza de Fotbal a decis ca sezonul sa fie anulat.

Nimeni nu va promova, nimeni nu va retrograda, iar titlul de campioana nu va fi acordat anul acesta in Eredivisie. Ajax se afla pe prima pozitie, la egalitate de puncte cu AZ Alkmaar, iar antrenorul Erik ten Tag, dar si Hakim Ziyech, sunt extrem de nemultumiti de decizia oficialilor.

"Am fost lideri 23 din 25 de etape, dar acum nu avem sansa de a demonstra ca meritam titlul. Sunt nemultumit. Am ocupat primul loc 76% din meciuri si am fi preferat sa ne facem treaba pe teren si sa castigam campionatul.

Cel mai important, ceea ce este si in interesul fotbalului olandez, este ca depindem de castigurile din sponsorizari in aceste zile. Companiile trebuie sa se intoarca la treaba cat mai repede posibil pentru a limita pagubele.

Inteleg ca, uneori, interesele in unele tari sunt diferite, in special interesele financiare. Noi avem o cultura diferita. In Germania, de exemplu, s-a permis reluarea antrenamentelor, ceea ce nu a fost permis aici", a spus antrenorul, pentru site-ul oficial al celor de la Ajax.