La finalul lunii august, Ianis Hagi a fost cedat pentru un an la Alaves, iar presa din Scoția a scris că decizia i-a aparținut lui Michael Beale, antrenorul de la acea vreme a lui Rangers. Tehnicianul declara că "Ianis nu e la nivelul optim", motiv pentru care a preferat să îl împrumute în LaLiga.

Englezul Beale (43 de ani), care i-a fost în trecut secund lui Steven Gerrard la Rangers sau Aston Villa, a fost demis de la formația din Glasgow în octombrie, iar luni a fost prezentat oficial la Sunderland, formație care evoluează în Championship, a doua ligă din Anglia.

Michael Beale a semnat un contract până în 2026 cu Sunderland și preia echipa de pe locul 7 în Championship, cu 33 de puncte în 22 de etape, iar debutul său va fi consemnat în weekend, la partida cu Coventry.

"Este o mare onoare să mă alătur familiei Sunderland. Este clar că s-a muncit excelent aici și sunt nerăbdător să susțin acest proiect, dar și să implementez ideile mele", a spus Michael Beale, după ce a semnat noul angajament.

Recent, presa din Scoția a scris că plecarea lui Michael Beale de la Rangers va facilita revenirea lui Ianis Hagi la Glasgow. Noul manager Philippe Clement și-ar dori să îl vadă la lucru pe mijlocașul român, astfel că mijlocașul ar urma să revină la Rangers, fie în iarnă, fie în vară.

???? Sunderland AFC is delighted to announce the appointment of Michael Beale as the Club’s new Head Coach.