SPECIAL I ”Noul Pele”, dat afară și din liga a treia suedeză, e din nou fără echipă

Freddy Adu, marea speranță a fotbalului din SUA în urmă cu câțiva ani, când era supranumit ”Noul Pele”, a rămas din nou fără echipă după ce s-a despărțit de Osterlen FF, echipă din liga a treia din Suedia.

”Din punct de vedere fizic este zero”

Antrenorul formației suedeze și-a explicat decizia: ”Adu a venit neantrenat, din punct de vedere fizic este zero. I-am oferit o șansă, însă nu cred că are puterea mentală necesară pentru a reveni”.

Copil minune al fotbalului mondial, Adu a debutat pentru DC United la doar 14 ani, vârstă la care a și înscris primul său gol în Major League Soccer, campionatul profesionist din America de Nord.

La 16 ani debuta deja în naționala Statelor Unite!

A fost aproape de Manchester United

În 2004 a fost aproape de un transfer la Manchester United, dar nu a ajuns pe ”Old Trafford” din cauza problemelor cu permisul de muncă.

Au urmat transferul la Benfica și un împrumut la Monaco, apoi cariera lui Adu a luat-o serios la vale, cu tot felul de experiențe eșuate prin campionatele din Grecia, Turcia, Brazilia, Serbia sau Finlanda și câteva reveniri fără succes în SUA.

Ajuns acum la vârsta de 32 de ani, fotbalistul a oferit și explicațiile pentru eșecul profesional.

”Oamenii m-au văzut drept o unealtă de marketing”

”Mama avea două sau chiar trei joburi pentru a-și permite să ne crească pe mine și pe fratele meu. Când vine Nike și-ți oferă un contract de un milion de dolari, iar MLS vrea să te facă cel mai bine plătit fotbalist la doar 14 ani, nu ai cum să refuzi. Pur și simplu nu ai cum”, a declarat mijlocașul ofensiv.

”Am spus 'da' la tot, am avut multe apariții, am făcut multe promoții, am dat multe interviuri, și toate acestea m-au îndepărtat de fotbalul propriu-zis, cel de pe gazon. Oamenii m-au văzut drept o unealtă de marketing”, a mai explicat Adu.