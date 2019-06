"Am fost lovite cu pumnii si picioarele de fortele de ordine!" Incidente scandaloase la un meci! Ce se intampla in tara care a INTERZIS Mondialul

Tara care a refuzat sa transmita Campionatul Mondial de fotbal feminin nu si-a lasat echipa nationala sa participe la turneul final.

Campionatul Mondial de fotbal feminin a inceput vineri in Franta si atrage deja mai multa atentie ca niciodata! Din pacate, incidentele grave care au avut loc in Iran au umbrit evenimentul. Mai multe femei iraniene au fost atacate de fortele de ordine dupa ce au reusit sa cumpere bilete la partida dintre Iran si Siria ce a avut loc in capitala tarii.

Desi biletele au fost achizitionate de pe site-ul oficial, femeilor le-a fost interzis accesul pe arena. Mai mult, cel putin doua femei au fost arestate iar soarta lor nu este cunoscuta, scrie The Independent. "Ne-au lovit cu pumnii si picioarele, ne-au injurat, desi n-am facut nimic gresit. Eram mai multe care asteptam pe gazonul de la stadion. Nu scandam nimic. Nici nu vorbeam. Nu aveam nici steagul Iranului" a povestit una dintre fetele batute.

Din cauza acestor probleme, nationala feminina a Iranului nu a putut participa la Campionatul Mondial din Franta desi au castigat jocurile Asiei. Jucatoarele nationalei nu au primit niciun sprijin public sau privat si nu au putut atrage sponsori pentru a face deplasarea, iar turneul final nu este televizat in aceasta tara.

Primul hattrick la Mondial

A treia zi a Campionatului Mondial de fotbal feminin din Franta a dus la nasterea unui star: Cristiane, jucatoarea Braziliei care a reusit cele 3 goluri din victoria cu Jamaica! Italia a reusit o surpriza uriasa, reusind sa castige cu 2-1 in fata Australiei in aceeasi grupa C: Italia nu mai marcase la un Mondial feminin de 20 de ani!

In derby-ul zilei, Anglia a invins Scotia cu 2-1.