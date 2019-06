FIFA a dat lovitura cu fotbalul feminin. Recorduri FABULOASE in deschiderea Cupei Mondiale din Franta

Franta si Anglia au stabilit noi recorduri de audienta pentru fotbalul feminin.

Cupa Mondiala de fotbal feminin a inceput vinerea trecuta in Franta, cu partida dintre tara gazda si Coreea de Sud, scor 4-0. TF1, televiziunea franceza care a transmis partida a obtinut un nou record de audienta pentru un meci de fotbal feminin: 44 share si 10 milioane de telespectatori.

Un alt meci a produs audienta record in Anglia, la BBC, partida dintre englezoaice si Scotia: 6,1 milioane de telespectatori. Sunt cele mai urmarite partide de fotbal feminin din istorie, pana acum. Sunt sanse mari ca finala Cupei Mondiale de anul acesta sa le depaseasca.



Anul recordurilor pentru fotbalul feminin!

FIFA si UEFA promoveaza intens fotbalul feminin, pe care spera sa-l creasca aproape de audienta si banii produsi de varianta masculina. Tot in 2019 s-a stabilit un nou record in materie de spectatori prezenti pe stadion la un meci de fotbal feminin, la partida dintre Atletico Madrid si Barcelona, cand 60,739 de spectatori au urmarit partida din la Liga feminina pe Wanda. In luna decembrie 2018, revista France Football a acordat pentru prima data Balonul de Aur unei jucatoare de fotbal, iar norvegianca Ada Hegerberg de la Olympique Lyon l-a castigat.

Parc de Princes a fost sold out la deschiderea turneului final al Cupei Mondiale dintre Franta si Coreea de Sud, cu 45,261 de spectatori in tribune.



Rezultate Cupa Mondiala fotbal feminin





Grupa A

Franta - Coreea de Sud 4-0

Norvegia - Nigeria 3-0

Grupa B

Germania - China 1-0

Spania - Africa de Sud 3-1

Grupa C

Australia - Italia 1-2

Brazilia - Jamaica 3-0

Grupa D

Anglia - Scotia 2-1