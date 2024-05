UEFA a dat răspunsul, după ce Arena Națională a candidat pentru găzduirea finalei Europa League

Stadionul de 55.000 de locuri din Capitală a mai găzduit finala Europa League în 2012, în anul în care Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în finala cu Athletic Bilbao.

Acum, oficialii Federației Române de Fotbal au depus deja documentele pentru a găzdui o nouă finală, iar răspunsul UEFA a venit în cursul zilei de miercuri.

Forul european a ales stadionul lui Besiktaș Istanbul pentru finala din 2026, iar cea din 2027 va fi găzduită de arena lui Eintracht Frankfurt.

The next Europa League finals will be held in ???????? and ???????? !

2026: Istanbul, Beşiktaş Park

2027: Frankfurt, Stadion Frankfurt

