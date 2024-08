Adrian Mutu a dezvăluit pentru Gazzetta dello Sport echipa la care își dorește să ajungă: ”Știu că nu este ușor!”

”Briliantul”, care în ultimii ani a activat în fotbalul românesc, la FCU Craiova, Rapid sau CFR Cluj, dar și în străinătate, la Neftchi Baku, a recunoscut că își dorește ca la un moment dat să devină antrenorul Fiorentinei.

Adrian Mutu: ”Mă gândesc ca într-o zi să pot antrena Fiorentina!”

Adrian Mutu a fost jucătorul Fiorentinei în perioada 2006-2011, echipa pentru care a marcat 69 de goluri și contribuit cu 29 de pase decisive în cele 143 de meciuri.

”Este visul meu să mă bucur pentru un triumf în Europa al echipei pe care o iubesc cel mai mult, Fiorentina. Știu că nu este ușor sau imediat, dar mă gândesc ca într-o zi să pot antrena echipa pe care o susțin din orașul pe care îl iubesc, Florența”, a spus Adrian Mutu în Gazzetta dello Sport, citat de firenzeviola.it.

Fiorentina a început noul sezon din Serie A cu o remiză înregistrată în partida cu Parma, scor 1-1, meci în care a înscris și Dennis Man.

Internționalul român a reușit un gol senzațional cu o execuție superbă de la marginea careului.

VIDEO Golul înscris de Dennis Man în partida cu Fiorentina

On rembobine ????

IT'S TIME, IT'S TIME FOR "THE" DENNIS MAN ????????⚡pic.twitter.com/uPouYZKu2K

— Foot Roumain ???????? (@FootRoumain) August 18, 2024