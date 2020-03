Adebayor a plecat din Paraguay pentru a ajunge in Togo, dar a fost plasat in carantina la Benin! Ce s-a intamplat

Jucatorul a vrut sa ajunga la familia sa.

Emmanuel Adebayor a plecat din Paraguay catre Togo, pentru a ajunge acasa, insa a fost plasat in carantina in Benin, dupa ce avionul a facut o escala acolo. Astfel, din cauza pandemiei de coronavirus, Adebayor nu a fost lasat sa isi continue drumul, anunta Daily Mirror.

Fostul atacant al lui Arsenal, City si Tottenham a intrat in carantina la un hotel din Benin, alaturi de alti 84 de pasageri, timp de 14 zile. Acesta nu s-a declarat suparat de situatie. "Este ca si cum as fi acasa. Nu ma deranjeaza deloc", a spus Adebayor. El a precizat ca "decizia de a reveni in Togo a fost luata pentru a petrece in tara sa carantina impusa de Guvernul paraguayan".

Fotbalistul, care evolueaza in prezent la Olimpia Asuncion, campioana Paraguayului, a fost avertizat de club sa stea in Paraguay in timpul crizei generate de coronavirus, insa Adebayor a insistat sa fie alaturi de familie.