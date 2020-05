Bernardo Silva si-a gasit din nou DRAGOSTEA! Starul de la Manchester City s-a izolat cu noua iubita! Cum arata SUPER MODELUL

Bernardo Silva trece peste despartirea de fosta iubita.

Bernardo Silva, starul lui Manchester City, a gasit din nou dragostea, in persoana unei fete care este model in Portugalia. Mijlocasul de 25 de ani s-a despartit de Alicia Verando in urma cu 2 ani.

Presa din Portugalia scrie ca Bernando tocmai s-a cuplat cu Ines Tomaz, o fata la fel de superba. "Nu sunt impreuna de mult si vor sa ia incet lucrurile.", a scris Correio de Manha.

"A trecut mai bine de o luna, suntem blocati cu totii in casele noastre. Ma uit la Netflix, cant la pian si am invatat sa gatesc mai bine", a scris Bernardo Silva intr-o postare pe retelele de socializare.

Bernardo Silva se afla la Manchester City din 2017, atunci cand s-a transferat de la Monaco. A inscris 18 goluri in 95 de aparitii pentru clubul englez.