Acesta e MENIUL care il face pe Cristiano Ronaldo sa arate precum Hulk! Ce mananca starul portughez pentru a-si intretine 'six-pack-ul'

La varsta de 35 de ani Ronaldo arata uimitor, dar regimul si antrenamentele pe care el zilnic le face il fac sa se mentina astfel.

Ronaldo este unul din cei mai bine platiti fotbalisti din lume, iar datorita corpului sau de invidiat si a corpului sau uimitor, el reuseste sa faca zeci de milioane din reclame.

Pentru asta portughezul a muncit foarte mult, nu de putine ori acesta fiind prezent chiar si cu 4 ore mai devreme la antrenamentele lui Juventus.

In pandemie, starul lui Juventus s-a filmat facand 142 de abdomene in 45 de secunde. Chiar daca are un "six-pack" de invidiat, Ronaldo nu face mai mult de 200-300 de abdomene pe zi, spunand ca exista riscul de a te accidenta. Secretul din spatele abdomenului de fier consta insa in alimentatia pe care o are portughezul.

Mai jos, avem o lista cu lucrurile pe care le mananca Ronaldo intr-o zi normala:

Mic dejun: Sunca si branza cu un iaurt cu putine grasimi.

Gustare: Paine prajita cu avocado.

Masa de pranz: Pui cu salata.

Masa de pranz 2: Ton cu salata, oua si masline.

Cina 1: Carne sau peste (favoritii sai sunt pestele sabie, tonul si codul fiert).

Cina 2: Carne sau peste.

Cristiano Ronaldo va rata meciul din UEFA Champions League impotriva Barcelonei, fiind depistat din nou cu COVID.