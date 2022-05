A murit Ivica Osim, antrenorul Iugoslaviei la Coppa del Mondo. 'Strauss de Grbavica' avea 80 de ani

Născut la Sarajevo, Osim, care ar fi împlinit 81 de ani pe 6 mai, a decedat la Graz, în Austria, conform televiziunii naţionale bosniace BHRT.

"Osim va rămâne în memoria noastră drept legendarul 'Strauss de Grbavica' (după numele localităţii în care a crescut), un jucător şi un antrenor de înalt nivel, dar şi un mare patriot, dotat cu carismă şi calităţi morale unice", se arată într-o scrisoare de condoleanţe transmisă autorităţile bosniace.

Osim a debutat în cariera profesionistă ca mijlocaş, în 1959, la clubul Zeljeznicar Sarajevo, la care a rămas până în 1968. În 1970, el a plecat să joace în Franţa, la Strasbourg (1970-72), Sedan (1972-75), Valenciennes (1975-76) şi apoi un ultim an la Strasbourg.

El a strâns 16 selecţii şi opt goluri la echipa Iugoslaviei, între 1964 şi 1969.

Ivica Osim s-a îndreptat apoi spre cariera de antrenor, debutând pe banca tehnică la clubul Zeljeznicar Sarajevo, înainte de a fi numit selecţioner al echipei naţionale a Iugoslaviei (1986-1992) pe care a condus-o la Cupa Mondială din Italia din 1990, unde a fost eliminată la penalty-uri de Argentina lui Diego Maradona în sferturile de finală. El a fost ultimul selecţioner al Iugoslaviei înainte de războiul care a condus la distrugerea ţării.

