"A mințit!" Un expert în diplomație respinge "scuza" lui Siyabonga Ngezana pentru a nu merge la naționala Africii de Sud

Fundașul Siyabonga Ngezana, fost jucător al lui Kaizer Chiefs, este acuzat că nu a fost sincer în privința motivului pentru care nu a răspuns convocării la naționala Africii de Sud, pentru meciurile amicale din luna martie.

Bafana Bafana nu au câștigat niciunul dintre meciurile amicale disputate în Algeria, însă echipa a reușit să își păstreze seria recentă de invincibilitate în timpul regulamentar.

Pentru campania din Algeria, Broos a convocat doi jucători noi: Siyabonga Ngezana și Mlondi Mbanjwa. Fundașul lui AmaZulu, Mbanjwa, a și debutat la națională, însă lucrurile au stat diferit în cazul lui Ngezana. Deși a fost convocat inițial, fostul jucător al lui Kaizer Chiefs nu a mai ajuns la lot. Motivele retragerii sale din echipă au fost explicate ulterior, lăsându-l pe antrenorul belgian ușor nedumerit.

Dar nu doar Broos a fost deranjat. Unii suporteri sud-africani au suspectat că Ngezana a mințit. Ei cred că nu a vrut să se alăture Bafana pentru că echipa sa de club, FCSB, se află în plină luptă pentru câștigarea campionatului.

A mințit Ngezana despre motivul absenței la națională?

Expertul în diplomație Botsang Moiloa le dă dreptate celor care îl acuză pe Ngezana că a mințit.

"Am auzit povestea unui jucător Bafana blocat în România pentru că și-a pierdut pașaportul. Sunt de acord cu voi (n.r. - că a mințit, deoarece nu a vrut să vină să joace în amicale). Chiar am râs când am auzit povestea. E ciudat pentru că... avem o ambasadă în România, la București. Și, țineți minte, Africa de Sud este o țară care poate elibera un pașaport real într-o singură zi, e o datorie națională. Ambasada noastră i-ar fi emis jucătorului respectiv un certificat de călătorie de urgență sau un pașaport de urgență. Sau chiar un pașaport valabil, care ar fi fost trimis prin canale diplomatice. Este fotbalist, se află acolo legal ca cetățean sud-african. Nu cred povestea lui", a spus Botsang Moiloa, expert în diplomație, la podcastul WAW! What a Week.

Dacă acuzațiile sunt adevărate, acest lucru ar putea să-i pericliteze lui Ngezana șansele de a juca pentru Bafana în preliminariile Cupei Africii din Națiuni din luna iunie, susține Thesouthafrican.