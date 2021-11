”A fost un gigant pe teren!”. Al treilea campion mondial cu Anglia în 1966 care a decedat în această toamnă

Ron Flowers, o legendă la Wolverhampton Wanderers și membru al naționalei Angliei care a câștigat Campionatul Mondial din 1966, a decedat astăzi.

Mijlocașul cu 49 de selecții la reprezentativa Albionului a jucat timp de 15 ani la Wolverhampton, unde a deținut și funcția de vicepreședinte al clubului.

”A fost un gigant pe teren și un gentleman în afara lui”, a postat clubul din Premier League.

Tot în această toamnă, în luna septembrie, alți doi campioni mondiali din 1966 au încetat din viață. Este vorba despre foștii atacanți Jimmy Greaves (ex-Chelsea, AC Milan, Tottenham Hotspur, West Ham United) și Roger Hunt (ex-FC Liverpool, Bolton Wanderers).

We are deeply saddened to announce the passing of club legend and vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.

A giant on the pitch and a gentleman off it. There will be many people remembering Ron today and all of our thoughts are with those who knew and loved him. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7