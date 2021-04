Ce suspendare a primit fotbalistul care si-a filmat un coechipier in ipostaze indecente in vestiar! Anuntul Federatiei franceze de fotbal

William Saliba a fost suspendat o luna dupa ce Federatia Franceza de Fotbal a investigat cazul filmuletului indecent postat pe retelele sociale.

Inregistrarea, care a fost realizata cu 3 ani in urma, il arata pe Saliba care il filmeaza pe un coechipier de la loturile de juniori ale Frantei, care se autosatisface in timp ce se uita la un video pe telefon.

Clipul a fost postat chiar atunci de Saliba pe contul sau de Snapchat, dar a fost sters rapid. Cineva a salvat filmuletul, iar la inceputul acestui an a devenit viral pe social media.

Federatia Franceza de Fotbal a luat imediat atitudine si a intrunit o comisie disciplinara care sa ancheteze cazul, pe care l-au considerat "daunator pentru Federatie si pentru intreg fotbalul".

Saliba a fost suspendat o luna de la toate loturile echipei nationale ale Frantei, pedeapsa incepand cu 26 aprilie, potrivit RMC Sport. Aceeasi sanctiune a fost primita si de Ulrick Eneme Ella, jucatorul lui Brighton, care a fost imortalizat de Saliba in timp ce se autosatisfacea in vestiar.

Antrenorul lui Nice, Adrian Ursea, se va putea baza in continuare pe William Saliba, deoarece pedepsa nu se aplica la echipa de club. Jucatorul lui Arsenal a fost imprumutat in ianurie la gruparea franceza, iar de atunci cariera i s-a relansat. Fudasul central francez a avut evolutii bune in Ligue 1 si a bifat 15 meciuri din 17 de cand a ajuns la Nice.