"A fost o decizie corecta sa renuntam la Lucescu!" Sefii de la Sahtior, transanti dupa titlul pierdut in fata romanului

Miliardarul a vorbit prima data dupa ce Sahtior a pierdut titlul in fata lui Dinamo Kiev.

Revenit in Ucraina dupa ce plecase in 2016, Mircea Lucescu a reusit sa scrie istorie si pentru Dinamo Kiev, dupa ce o facuse la marea rivala, Sahtior Donetsk, formatie patronata de Rinat Ahmetov. Relatia dintre cei doi a fost una bazata pe respect, insa ucraineanul nu uita ca acum sunt rivali si-l inteapa pe antrenorul roman, spunand ca decizia de a se desparti de acesta a fost a clubului, iar ulterior s-a dovedit a fi una buna.

"A fost alegerea lui, dreptul lui! Este un antrenor profesionist. Contractul lui se terminase si nu i-a fost oferit altul, noi am ales sa mergem pe un alt drum. Este gresit, in mod normal, sa spuneti ca nu am luat decizia buna. Noi l-am chemat pe Paulo Fonseca si am cucerit cu el trei titluri la rand.

Prin urmare, a fost decizia corecta! Mircea merita sa castige. Nu stiu cand se va retrage, dar a ajutat fotbalul pentru atat de multi ani. El nu a avut contract pe viata cu noi, a fost o persoana libera, cu drepturi si responsabilitati. A meritat sa fie campion cu Dinamo Kiev.



Felicitari! Nu am mai vorbit cu Mircea de mult timp. Ce pot sa ii doresc? Pot sa ii doresc sa piarda campionatul sezonul viitor, iar noi sa-l castigam. Cu siguranta, asta imi doreste si el. Glumesc, bineinteles!", a declarat Rinat Ahmetov, pentru sport.ua.