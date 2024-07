Finala dintre Argentina și Columbia va avea loc pe 15 iulie, de la ora 03:00, pe Hard Rock Stadium, unde sunt așteptați peste 65.000 de suporteri.

La finalul partidei, mai multe incidente au avut loc atât pe teren, cât și în tribune. Jucătorii celor două naționale s-au luat la bătaie pe gazon, apoi mai mulți uruguayeni s-au îndreptat spre tribune, unde s-a declanșat un vacarm de nedescris.

Potrivit explicațiilor oferite de Jose Maria Gimenez, apărător la Atletico Madrid, motivul pentru care starul lui Liverpool a avut o asemenea atitudine a avut legătură cu comportamentul violent al fanilor columbieni, care s-au îmbătat, la adresa apropiaților jucătorilor din Uruguay, aflați în același sector al stadionului.

"A fost o catastrofă, familiile noastre au fost în pericol. Am fost nevoiți să ne urcăm în tribune pentru a ne scoate apropiații, bebelușii... totul a fost o catastrofă, nu era decât un singur ofițer, au plecat după o jumătate de oră. Este un dezastru, ne-am apărat familiile.

Sper ca organizatorii să fie mai atenți, la fiecare meci se întâmplă asta, familiile noastre suferă din cauza anumitor persoane care nu știu să bea și se comportă precum niște copii, nu sunt decenți", a declarat Darwin Nunez, după partidă.

