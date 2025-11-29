Assad Al-Hamlawi a marcat golul victoriei pentru olteni, în minutul 67, de la 11 metri.

Football Meets Data: Universitatea Craiova, 95% șanse să meargă în primăvara europeană

În urma acestui succes, formația din Bănie a urcat pe locul 15 în clasamentul din Conference League, cu șapte puncte strânse în patru meciuri.

Universitatea Craiova mai are de jucat două meciuri în faza principală a competiției, cu Sparta Praga, pe 11 decembrie, și cu AEK Atena, pe 18 decembrie.

Statisticienii de la Football Meets Data au venit însă cu o veste senzațională pentru formația din Bănie după victoria cu Mainz. Conform calculelor, Universitatea Craiova are 95% șanse să se califice în primăvara europeană, e drept, în primele 24 de echipe, ceea ce înseamnă că oltenii ar avea de jucat și un meci baraj pentru calificarea în optimile de finală.

În privința șanselor de calificare direct în primele opt, acestea sunt destul de mici, 6%.

