Stie ceva? Vettel, declaratie incredibila: "Vreau sa-i cer sfaturi lui Schumacher despre cum sa castig titlul mondial"

Sebastian Vettel e la 40 de puncte in spatele lui Hamitlon, insa pilotul german inca mai crede ca poate cuceri titlul.

De patru ori campion mondial in Formula 1, Vettel sustine ca nimic nu este pierdut, iar el si Ferrari pot rasturna situatia in lupta cu Mercedes.

Vettel ar vrea sa apeleze la Michael Schumacher, idolul sau din copilarie, pentru cateva sfaturi. Starea de sanatate a lui Schumacher este necunoscuta in acest moment, dupa accidentul de ski de acum 5 ani care l-a trimis in coma si apoi stare vegetativa.

"Am mai reusit sa castig titlul mondial, de patru ori chiar. Am masina capabila sa faca asta. Pot sa devin campion mondial de unul singur si o sa lupt pentru asta. I-as putea cere sfaturi lui Schumacher, avand in vedere experienta sa in rosu. Nu doar despre condus, dar pentru lupta din culise, munca din cadrul echipei si politicile din Formula 1", a spus Vettel intr-un interviu acordat Sport Bild.