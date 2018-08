Anunt de ultima ora despre Michael Schumacher: PLEACA din Elvetia si se muta intr-o vila de 27 de milioane! Decizia luata de sotia sa ii face pe fani sa viseze

Michael Schumacher se va muta din Elvetia intr-o vila exclusivista din Mallorca.

Sotia fostului supercampion F1, Corinna, a cumparat acum o luna o casa de 27 de milioane de euro de la presedintele lui Real, Florentino Perez. Vila de lux din Andratx, un orasel cu o populatie de doar 11 000 de oameni, va fi de acum locul unde va fi tratat schumacher. Casa are o suprafata de 161 000 de metri patrati si ofera toate conditiile pentru familia lui Schumi.

Schumacher a suferit un grav accident in timp ce se afla la ski, in 2013. Pilotul a fost in coma timp de 6 luni, apoi familia a hotarat ca recuperarea sa continue in casa din Elvetia, din septembrie 2014.

Veste ca Michael poate fi mutat in Spania ii face pe fanii sai sa spere ca vestile bune se vor inmulti de acum inainte.

"Pot sa confirm ca Michael Schumacher se va stabili in localitatea noastra. Totul e pregatit pentru a-l intampina", a spus primarul din Andratx, Katia Rouarch, pentru recista L'illustre.